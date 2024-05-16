В Губернском колледже Серпухова состоялась «Ярмарка трудоустройства-2024»

сегодня в 19:18

В Губернском колледже состоялась «Ярмарка трудоустройства-2024». Будущие выпускники познакомились с деятельностью ведущих предприятий и организаций как Серпухова, так и региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Ребята задали представителям разных сфер интересующие вопросы, узнали о перспективах карьерного роста.

Важным моментом стало заключение соглашения о сотрудничестве: его подписали руководитель Центра занятости Московской области Светлана Скородумова и директор АО Серпуховский завод «Металлист» Дмитрий Фалин.

Приятно, что список партнеров Губернского колледжа расширяется. Аналогичное соглашение было подписано в январе между директором колледжа, народным учителем России Александром Лысиковым и директором по персоналу и внешней политике предприятия «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» Сергеем Савиным.

В Губернском колледже готовят специалистов по самым востребованным направлениям. В следующем учебном году в образовательном учреждении появится новая специальность — «Обслуживание роботизированной техники в системе машиностроения».

Кроме того, студентам предложат получить дополнительные квалификации по рабочим профессиям. В корпусе № 4 такая возможность уже есть.

Трудоустройство выпускников колледжа, вернувшихся из армии, стало приоритетной задачей в этом году.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев. 3.04.23