В Губернском колледже г. о. Серпухов состоялся торжественный выпуск кинологов

В корпусе № 6 Губернского колледжа состоялся торжественный выпускной для 32-х студенток факультета кинологии. Это событие стало особенно примечательным, поскольку выпускная группа целиком состоит из девушек и, по словам преподавателей, является одной из лучших за всю историю существования факультета (с 2014 года). На защите дипломов ни одна студентка не получила оценку ниже «хорошо», сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Выпускной вечер стал незабываемым событием для новоиспеченных кинологов. Студенты колледжа подготовили для них яркую программу: световое шоу, танцы, стихотворения, песни. Выпускниц особенно тронули поздравления родителей и куратора группы, которая за четыре года стала для каждой девушки второй мамой.

На выпускной церемонии присутствовали и бывшие выпускники, которые поздравили нынешних студентов и пожелали им успешной карьеры. Выпускники Губернского колледжа, получившие специальность кинолога, успешно трудятся в Вооруженных Силах Российской Федерации, питомнике «Красная звезда», некоторые из них сейчас находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину.

Поступление на факультет кинологии требует серьёзной подготовки и преодоления сложных испытаний, в том числе успешной сдачи вступительных экзаменов по биологии. Помимо этого, обучение на кинолога предполагает тесное взаимодействие со служебными собаками: со второго курса студенты занимаются воспитанием щенков, посвящая этому практически всё своё время — это круглосуточная работа, требующая полной отдачи.

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