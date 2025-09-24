В ГУ ФССП России по Подмосковью прошел совместный учебно-методический семинар

Судебные приставы Подмосковья провели учебно-методический семинар по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей. В совместном семинаре приняли участие руководство аппарата и судебные приставы-исполнители ГУ, представители областной прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области, областного министерства социального развития и Центра занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по области.

«Такие встречи проводятся на постоянной основе с целью повышения эффективности взыскания алиментных платежей. В рабочей обстановке удается обсудить проблемные вопросы при исполнении исполнительных документов данной категории, рассмотреть и учесть различные аспекты взаимодействия уполномоченных органов», — отметил заместитель главного судебного пристава Московской области Игорь Никишин.

По итогам работы судебных приставов Подмосковья за 8 месяцев 2025 года доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 92,12%.

Сначала года взыскано алиментов на сумму 2 млрд 594 млн рублей, что на 587 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

