В госпитальной школе подмосковного онкодиспансера прозвенел первый звонок

Первый звонок прозвенел для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера и более 30 маленьких пациентов смогут обучаться в госпитальной школе по индивидуальному учебному плану. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Занятия с детьми дошкольного и школьного возраста проводят учителя, воспитатели и тьюторы онкодиспансера. Для учеников готовят индивидуальные учебные планы по тем же образовательным программам, что и в обычных школах, при этом уроки разрабатывают для каждого ребенка персонально», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Филиал школы № 22 работает в диспансере с 2019 года. Ранее получать знания здесь могли ребята, которые учатся с 1 по 11 классы, с 2023 года образование стало доступным и дошкольникам, благодаря проекту «УчимЗнаем», задача которого способствовать реализации гарантированного права ребенка на получение качественного и доступного образования в условиях длительного лечения и отсутствия возможности посещать обычную школу или детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.