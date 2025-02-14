В Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям за многолетние браки

Законопроект, предлагающий утвердить выплаты супругам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более, внесут на рассмотрение в ГД в пятницу, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале .

Он отметил, что крепкие семейные союзы можно и нужно поддерживать на государственном уровне.

Согласно документу, к официальным юбилеям свадеб предлагается утвердить выплаты в размере 30 тысяч рублей в связи с 30-летием брака, 40 тысяч рублей — за 40 лет семейной жизни, 50 тысяч рублей — за 50 лет, 60 тысяч рублей — за 60 лет, 70 тысяч рублей — за 70-летнюю годовщину.

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