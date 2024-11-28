В Госдуму внесли проект о запрете деятельности до 3 лет за продажу вейпов детям

За неоднократную продажу детям никотиновой продукции, в том числе вейпов, российские компании могут лишиться права на деятельность в течение трех лет. Такое наказание предусмотрено новым законопроектом, внесенным в Госдуму (ГД), сообщает ТАСС .

Два новых законопроекта на рассмотрение в ГД внесли депутаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Согласно первому документу, штрафы за продажу никотиновой продукции несовершеннолетним лицам, в том числе вейпов, увеличатся до 2 млн рублей.

За повторное нарушение компания может лишиться права работать. Это наказание предусмотрено во втором документе.

В последние дни сессии или в начале января 2025 года ГД рассмотрит вышеперечисленные законопроекты. Речь идет о внесении изменений в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях РФ.