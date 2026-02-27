В Госдуму внесли проект о штрафах за сокрытие лица

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо. В Крыму представители муфтията пояснили, как ислам относится к никабу, сообщает Крымское информационное агентство .

Документ предлагает ввести административную ответственность за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность. Поправки планируют внести в КоАП, дополнив его статьей 20.37. Штраф может составить от 10 до 15 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тыс. рублей. Исключения предусмотрены для медицинских показаний, служебных обязанностей, сложных погодных условий и массовых мероприятий.

Заместитель муфтия Республики Крым и Севастополя Раим Гафаров разъяснил различия между религиозными понятиями.

«Надо четко разграничить два понятия – никаб и хиджаб. Никаб – это то, что покрывает лицо, оставляя только разрез для глаз. Хиджаб – это вид одежды, который покрывает голову. С точки зрения ислама, хиджаб является обязательным предписанием для каждой мусульманки. Что касается никаба – такого предписания нет», — сообщил Гафаров.

Он подчеркнул, что в Крыму никаб не относится к религиозной норме и чаще связан с традициями отдельных народов.

«Это борьба за безопасность. Как можно идентифицировать человека, у которого открыты только глаза? В традиционном понимании ислама никабов нет. С точки зрения религии — это чрезмерность», — добавил представитель муфтията.

Авторы инициативы считают меру направленной на противодействие радикализму и терроризму. Аналогичные запреты уже действуют в ряде стран Центральной Азии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.