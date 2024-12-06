В Госдуму поступил законопроект «Об отходах производства и потребления»

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Изменения направлены на улучшение регулирования оборота отходов строительства, сноса и грунтов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Большинство предлагаемых изменений уже действует на территории региона, и закрепление их на федеральном уровне повысит эффективность работы в этом сегменте. В случае принятия поправок регионы получат широкие полномочия для контроля и регулирования в этой сфере.

Поправки подразумевают четкое определение этого вида отходов, установление порядка взаимодействия федеральной и региональных информационных систем, требования к объектам переработки, утилизации, обезвреживанию и размещению стройотходов, а также к процессам их обращения, включая запрет на захоронение отдельных видов отходов и приоритет обработки и утилизации. Вводятся строгие требования к отчетности для всех участников процесса обращения с отходами. Также устанавливаются меры ответственности за несоблюдение требований, включая приостановление деятельности.

Реформа отрасли обращения с этим видом отходов в Подмосковье началась в середине 2021 года. Она была вызвана необходимостью борьбы с незаконными перевозками и образованием свалок строительных отходов, а также потребностью экономики во вторичных материальных ресурсах, созданных и полученных в результате переработки строительных отходов и грунтов. Создана региональная нормативная база, включающая составы административной ответственности за незаконное обращение со строительными отходами, действует подсистема «Электронный талон» РГИС Московской области, в которой регистрируются перевозчики.

Транспортировка строительных отходов, осуществляется по электронным талонам и фиксируется в информационной системе. Весь процесс перевозки находится под пристальным вниманием и контролем Минэкологии Московской области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.