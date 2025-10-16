В Госдуме заступились за дешевые груминг-салоны после травмирования мальтипу

Россияне зря считают, что в дешевых груминг-салонах для домашних питомцев предоставляют услуги некачественно. Даже в элитных точках можно столкнуться с сотрудником, который искалечит животное, рассказал Газета.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

От стоимости услуг качество не зависит. Бывает и такое, что в дорогих салонах встречаются некомпетентные работники. Иногда там работают и те, кто незаконно находится в РФ, рассказал парламентарий.

Нередко во время оказания услуг в груминг-салонах применяют недопустимые методы. Например, могут избить питомца или вовсе усыпить его на время сеанса, подчеркнул Бурматов.

Он призвал наказывать недобросовестные груминг-салоны, если они оказали услуги некачественно. Людям нужно жаловаться на нарушения. Закон находится на их стороне.

Еще Бурматов порекомендовал россиянам относиться к платным услугам для питомцев так же, как для себя. То есть, ходить в груминг-салоны, которые рекомендуют или имеющие хорошие отзывы.

Также депутат порекомендовал отказаться от посещения точек, где во время процедуры нельзя присутствовать владельцу. Важно иметь возможность на протяжении всей процедуры следить за питомцем и не допускать, чтобы ему дали снотворное.

Еще можно заказать груминг на дому — так питомцу будет проще, поскольку услугу ему предоставят в комфортной обстановке.

Ранее в груминг-салоне в подмосковных Котельниках грумер покалечил мальтипу. После посещения специалиста, у животного появились порезы и травмы. Во время сеанса собака кричала. Позднее выяснилось, что с питомцем грубо обращалась сотрудница-грумер.

