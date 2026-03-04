В Госдуме заявили, что россиянки до 27 лет могут спокойно рожать по 3 ребенка

Депутат Утяшева: россиянки до 27 лет могут спокойно родить троих детей

Как говорил врач акушер-гинеколог, с 22 до 27 лет можно спокойно родить троих детей. Об этом во время заседания заявила депутат Госдумы Римма Утяшева, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

«А потом от души еще до 47 на ваше желание», — отметила парламентарий.

Она добавила, что женщина может рожать до 47 лет. Мужчины же считают, что репродуктивное здоровье у них бесконечное.

«Ростов главный» пишет, что у самой Утяшевой два ребенка. Она получила мандат депутата Госдумы 19 сентября 2021 года.

