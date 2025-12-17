В Госдуме выступили за ужесточение возрастных ограничений в соцсетях

В России предложили допуск к соцсетям разрешить только с 16 лет

Доступ к социальным сетям для подростков может быть законодательно ограничен до достижения 16-летнего возраста. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров в беседе с РИА Новости .

Машаров подчеркнул, что власти должны последовательно проводить политику ограничений. Он напомнил о своем более раннем предложении, согласно которому доступ к онлайн-контенту с маркировкой «18+» должен предоставляться только после обязательной идентификации пользователя по паспорту.

В новый пакет инициатив также вошли возможная блокировка онлайн-игр от компаний, не желающих регистрироваться в российской юрисдикции, окончательная блокировка мессенджера WhatsApp и введение рамочного регулирования для технологий искусственного интеллекта.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — заключил член ОП РФ.

Ранее РИАМО рассказало о том, как подростки воспринимают блокировку книг, игр, социальных сетей и что с этим делать.

