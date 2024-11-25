В Госдуме предложили пересматривать маткапитал раз в квартал

В последние годы материнский капитал стал значимым инструментом поддержки российских семей. Однако рост цен на жилье и образовательные услуги вызывает вопросы относительно его реальной покупательной способности. В связи с этим депутаты Госдумы, в частности Сардана Авксентьева, предложили пересматривать величину материнского капитала не раз в год, как это происходит на данный момент, а ежеквартально, сообщает «Царьград» .

По данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Москве в начале 2023 года составляла 293 тысячи рублей, но к концу года этот показатель увеличился до 341 тысячи рублей.

Данный резкий рост цен негативно влияет на покупательную способность материнского капитала, который, несмотря на индексацию, отстает от роста цен и инфляции. В результате реальная стоимость маткапитала в IV квартале 2023 года оказалась на 14% ниже по сравнению с I кварталом 2023 года.

Не менее важным является и удорожание образовательных услуг. С увеличением цен на обучение семьи, использующие материнский капитал для оплаты учебы детей, ощущают, что доступная сумма теряет свою значимость. Это заставляет многие семьи искать дополнительные финансовые источники для покрытия растущих затрат.