В Госдуме рассказали про законы, которые вступают в силу с 1 июля

В Государственной думе сообщили о новых законах, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года. Эти изменения призваны облегчить повседневные процессы, улучшить доступ к цифровым услугам, уточнить нормы для инвесторов и оказать помощь социально незащищенным категориям граждан, рассказал депутат Госдумы от «Единой России», входящий в комитет по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, сообщает RT .

«Одним из самых заметных изменений становится возможность направлять и получать процессуальные документы по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Теперь не потребуется личный визит в госорганы или почтовое отправление — достаточно авторизоваться через „Госуслуги“ и взаимодействовать с системой дистанционно», — рассказал Говырин.

Кроме того, он упомянул, что с 1 июля в рамках развития цифровой финансовой системы вступают в силу правила, распространяющие законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на всех участников платформы цифрового рубля — включая операторов и пользователей.

Также в инвестиционной сфере начинают действовать уточнённые нормы, регулирующие соглашения о защите и стимулировании капиталовложений.

«Закон конкретизирует, что считается основным объектом инвестиционного проекта, устанавливает правила предоставления мер поддержки и исключает третейский порядок разрешения споров по этим соглашениям — теперь они подлежат рассмотрению исключительно в государственных судах России. Это создаёт единое правовое поле для всех участников и позволяет строить взаимоотношения по публичным контрактам на понятных юридических основаниях», — отметил Говырин.

В тексте отмечается, что серьезные изменения также коснутся банковской сферы в части социально значимых услуг.

Говырин пояснил, что начиная с 1 июля ведущие банки страны должны открывать социальные счета и вклады по запросу граждан через портал «Госуслуги». Эти финансовые продукты рассчитаны на пенсионеров, людей с инвалидностью, малоимущих и тех, кто получает социальные выплаты. Он также добавил, что нововведения затронут и сферу ипотечного кредитования.

«Банки теперь не смогут брать комиссию за предоставление пониженной ставки по ипотеке, если речь идёт о стандартных условиях кредитования», — сказал парламентарий.