В Госдуме рассказали правду о запрете детям пользоваться соцсетями в России

Горелкин: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей и подростков в России

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в настоящее время в Госдуме не рассматривается вопрос о введении ограничений на использование социальных сетей детьми и подростками, пишет ТАСС .

Таким образом, депутат прокомментировал высказывание заместителя председателя думского комитета по информполитике Андрея Свинцова (ЛДПР), который ранее заявил о необходимости ограничения доступа несовершеннолетних до 14 лет к социальным сетям. Свинцов ссылался на австралийский опыт, где подобные меры были введены для подростков до 16 лет.

По словам Горелкина, на данный момент идея запрета социальных сетей для детей и подростков не обсуждается в Госдуме. Пока никто не прорабатывал данный вопрос.

Он также подчеркнул, что результаты запрета на использование социальных сетей детьми в Австралии еще не получили однозначной оценки, хоть и австралийские власти заявляют об успехах, но все больше подростков переходят на цифровые платформы, которые не взаимодействуют с правительством. Горелкин подчеркнул, что запрет спровоцировал переход детей в те области интернета, которые не контролируются, а это, в свою очередь, приносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Ранее в России предложили разрешить детям пользоваться соцсетями только после исполнения им 16 лет.

