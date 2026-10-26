В Госдуме рассказали о прибавках к пенсиям зимой 2026/27 года

Зимой 2026/27 года пенсионерам могут пересчитать социальные доплаты и проиндексировать страховые пенсии. О планируемых прибавках рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, сообщает RT .

С 1 января социальные доплаты пересчитают с учетом нового регионального прожиточного минимума пенсионера. Они положены тем, чье учитываемое материальное обеспечение ниже этого уровня. При расчете учитывают пенсию, ежемесячную денежную выплату и отдельные меры поддержки. Перерасчет пройдет автоматически.

Законопроект о бюджете предполагает индексацию страховых пенсий с 1 февраля на 6,8%. При пенсии в 20 тыс. рублей прибавка составит 1360 рублей, в 25 тыс. — 1700 рублей, в 30 тыс. — 2040 рублей.

«Размер прибавки каждому получателю рассчитают индивидуально», — отметил Говырин.

Повышение должно затронуть пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, в том числе у работающих пенсионеров. Для них прибавку определят исходя из полного установленного размера пенсии.

С 1 февраля также планируют увеличить более 40 социальных выплат по фактической инфляции. Среди получателей — ветераны, граждане с инвалидностью и другие федеральные льготники.

При достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается, также назначают надбавку на уход. Повышенная сумма поступает в следующем месяце после дня рождения.

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