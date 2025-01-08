В Госдуме рассказали, как новогодние праздники повлияют на зарплату за январь

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, что новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работникам обязаны выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада, сообщает РИА Новости .

Для такой категории январь будет месяцем с обычным доходом, несмотря на количество выходных.

Однако работодатель может снизить размер выплат для тех, кто получает заработную плату, зависящую от фактически отработанного времени или выполненного объема работ. В таких случаях, если работник в январе работает меньше, чем обычно, то его заработок может снизиться.

Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации. При этом Трудовой кодекс предписывает, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере — не менее чем в двойном, отметил депутат.

Аванс, выплачиваемый в середине месяца, может оказаться ниже обычного. Это связано с тем, что расчет аванса обычно производится исходя из первых рабочих дней месяца, которых в январе традиционно мало.

В новогодние каникулы россияне много гуляют, устраивают обильные застолья с алкоголем, после чего бывает трудно вернуться к рабочим будням. Чтобы выйти из долгих праздников без стресса для здоровья и психики, нужно следовать некоторым простым правилам,сообщила РИАМО психолог Наталья Рудакова.

Она подчеркнула, что также следует ограничивать кулинарные излишества и отказаться от употребления алкоголя, чтобы у организма было несколько дней на восстановление.