Просмотр серии кинокартин о Гарри Поттере не помешает российским патриотам встретить Новый год. Основной персонаж похож на «простого русского пацанчика», Гермиона на пионерку, а Рон рыжим цветом волос — на «некоторых депутатов Государственной думы», рассказал Газета.ru зампред комитета по защите семьи ГД РФ Виталий Миланов.

«Чем мешает Гарри Поттер? По сути дела, это Гарри Горшков. Это, в общем, положительный персонаж достаточно, напоминающий простого русского пацанчика», — пошутил Милонов.

Он отметил, что Поттер, Гермиона и Рон — «нормальные ребята». Девушка и вовсе «традиционно ориентирована», а еще она отличница.

При этом противники Поттера — духовные прообразы Верховного представители Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, иных негодяек политики ЕС. Беллатриса Лестрейндж и иные негативные герои, будь то Волан-Де-Морд, ассоциируются в голове у всех людей с главами государств Запада. Поэтому Милонов считает, что Гарри Поттер вряд ли помешает патриотам отмечать Новый год.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.