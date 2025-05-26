В Госдуме призвали признать домашний труд оплачиваемой работой

Ярослав Нилов, депутат Госдумы от ЛДПР, заявил о подготовке законопроекта, который впервые в России может официально признать ведение домашнего хозяйства полноценной работой.

Инициатива предполагает ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума для малоимущих семей, где один из членов занимается домашним хозяйством.

«Ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Особое внимание в документе уделяется семьям с детьми и теми, кто ухаживает за инвалидами или пожилыми родственниками.

Для получения выплат потребуется официально зарегистрироваться как безработный с особым статусом «занятого домашним хозяйством», отмечается в законопроекте.