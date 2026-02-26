В Госдуме призвали «не искать разум у маньяков» после дерусификации Ильи Муромца

Депутат Госдумы Олег Матвейчев раскритиковал замену табличек с именами святых в Киево-Печерской лавре и назвал действия украинских властей иррациональными, сообщает Life.ru .

Украинский национальный заповедник, управляющий территорией Киево-Печерской лавры, изменил оформление пещер, где покоятся мощи святых. Таблички с именами преподобных заменили, указав их на украинском языке.

В частности, преподобный Илья Муромец теперь подписан как «Ілля Муровець». Кроме того, дни памяти святых на новых табличках приведены по новому стилю, а не по старому.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев раскритиковал эти изменения. Парламентарий заявил, что подобные решения носят иррациональный характер.

«Не стоит искать разум у маньяков», — сказал Матвейчев, комментируя мотивы переименования.

Он также добавил, что, по его мнению, изменения в языке отражаются на национальном характере и общественных процессах.

