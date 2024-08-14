В Госдуме призвали курян доказать, что они «мужики» и пойти воевать

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин из Курской области подписать контракты с министерством обороны и встать на защиту Родины, сообщает Инфо24 .

Милонов выразил уверенность, что приграничье обязательно вернется к нормальной жизни. Однако у парламентария есть вопрос к тем мужчинам, которые сейчас задают подобные вопросы властям вместо того, чтобы защищать свою страну.

«Я думаю, что из этих областей эвакуироваться должны только женщины, дети и старики, а мужчины должны показать, что они мужики, подписать контракт и пойти защищать Родину», — заявил Милонов.

Парламентарий пояснил, что не призывает к всеобщей мобилизации, но считает, что все мужчины приграничных областей должны присоединиться к вооруженному противостоянию украинским войскам.

Милонов обратился к жителям приграничья, которые считают, что «кто-то за них должен что-то делать». Он обратил внимание, что эта обстановка не сохранится надолго, но чем быстрее мужчины поймут, что они должны защищать свою землю, тем лучше для Курской области и тем быстрее она будет освобождена от «негодяев», резюмировал законодатель.