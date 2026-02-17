В Госдуме предупредили о штрафах за борщевик на участке

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил россиянам о штрафах за борщевик на участке, сообщает РИА Новости.

«В России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями», — отметил он.

Физическим лицам будет грозить штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей, должностным — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей.

Рослесхоз опубликовал проект приказа, который утверждает перечень инвазивных или чужеродных растений. Так ко всему известному борщевику Сосновского добавился ясенелистный клен, его еще называют американским.

