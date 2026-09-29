сегодня в 15:31

В Госдуме предложили запретить все, что противоречит традиционным ценностям

Депутат Николай Бурляев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий в стране оправдание, пропаганду и распространение любых деструктивных идеологий, учений и культов, направл­­­енных против российских духовно-нравственных ценностей и традиционных религий, сообщает «Парламентская газета» .

Законопроект вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

«При отсутствии запрета их дальнейший рост будет нести серьезную опасность для России, вплоть до экзистенциального характера», — указал Бурляев в пояснительной записке.

Депутат Госдумы добавил, что в настоящее время нет четкого запрета на подобные действия. Например, после признания сатанизма* экстремистским движением сразу появились его аналоги под другими названиями.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.​

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