В Госдуме предложили ввести штрафы за публичные принижения прав женщин

Депутаты «Новых людей» внесли в Госдуму РФ законопроект о штрафах за пропаганду ограничения прав и свобод женщин. Инициатива предоставляет россиянкам право на образование, труд и участие в общественной жизни. Также предложено запретить сводить роль женщины исключительно к обслуживанию мужчины.

Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Авторами инициативы выступают депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Роза Черемис и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Законопроект предлагает штрафовать от 10 до 20 тыс. рублей за оскорбление чувств женщин и за призывы к нарушению их прав. Депутаты предлагают штрафовать за «публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией РФ».

Согласно пояснительной записке, в последнее время в публичном пространстве стало больше высказываний от представителей власти, религиозных организаций и общественных деятелей, которые дискриминируют женщин и ущемляют их конституционные права и достоинство.

