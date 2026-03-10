В Госдуме предложили ввести кешбэк на бензин для ветеранов СВО и пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести кешбэк на бензин для отдельных категорий граждан. Он направил обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, сообщает ТАСС.
Парламентарий просит рассмотреть возможность разработки программы возврата части средств за приобретенное топливо. Речь идет о компенсации в размере 5–10% от стоимости бензина. Начисление предлагается делать через национальную платежную систему «Мир».
Получателями меры поддержки, по мнению автора инициативы, могли бы стать ветераны специальной военной операции, пенсионеры, а также многодетные семьи.
По словам Чернышова, расходы на бензин составляют заметную долю в бюджетах многих семей. Введение кешбэка позволило бы поддержать доходы граждан и сделать топливо более доступным.
