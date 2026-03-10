сегодня в 05:48

В Госдуме предложили ввести кешбэк на бензин для ветеранов СВО и пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести кешбэк на бензин для отдельных категорий граждан. Он направил обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, сообщает ТАСС .

Парламентарий просит рассмотреть возможность разработки программы возврата части средств за приобретенное топливо. Речь идет о компенсации в размере 5–10% от стоимости бензина. Начисление предлагается делать через национальную платежную систему «Мир».

Получателями меры поддержки, по мнению автора инициативы, могли бы стать ветераны специальной военной операции, пенсионеры, а также многодетные семьи.

По словам Чернышова, расходы на бензин составляют заметную долю в бюджетах многих семей. Введение кешбэка позволило бы поддержать доходы граждан и сделать топливо более доступным.

