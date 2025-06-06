В Госдуме предложили упростить возбуждение дел о домашнем насилии

Предлагается внести поправки в часть 2 статьи 115 УК РФ и добавить новый квалифицирующий признак: если пострадавший находится в зависимости от обидчика (например, финансовой или психологической). Это позволит вывести такое ситуации из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело можно будет возбудить независимо от того, обратилась ли жертва с заявлением или нет.

По мнению авторов инициативы, это поможет повысить раскрываемость дел и число положительных исходов. Также пострадавшие не смогут «передумать» из-за страха перед тем, кто их избил или других причин.

Ранее психолог Кристина Мизерная рассказала, почему некоторые женщины, находясь в абьюзивных отношениях, не уходят от избивающих их мужчин. По ее словам, это происходит из-за виктимного поведения, а разрыв отношений препятствует периодическому проявлению нежности и заботы со стороны абьюзера.