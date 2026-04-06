В Госдуме предложили создать карту укусов клещей на «Госуслугах»
Партия «Новые люди» предложила разместить на портале «Госуслуги» интерактивную карту со статистикой укусов клещей по регионам. Обращение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву, сообщает Life.ru.
Авторы инициативы предлагают объединить разрозненные данные о случаях укусов, опасных территориях и мерах профилактики в единый цифровой сервис. Сейчас эта информация публикуется на разных ресурсах, что затрудняет оценку рисков, особенно в сезон выездов на природу.
Предполагается, что на карте будут отображаться сведения по регионам и, при возможности, по муниципалитетам. Пользователи смогут увидеть статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных зон. Также сервис может содержать краткие рекомендации по защите и инструкции на случай укуса.
В партии считают, что такой инструмент позволит заранее оценивать риски перед поездками и принимать решения о вакцинации и обращении за медицинской помощью. По мнению инициаторов, государственные данные уже собираются, но их необходимо представить в более наглядном и удобном формате.
«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть инициативу о создании на портале «Госуслуги» интерактивной карты статистики укусов клещей и поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать», — говорится в письме партии.
