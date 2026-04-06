В Госдуме предложили создать карту укусов клещей на «Госуслугах»

Авторы инициативы предлагают объединить разрозненные данные о случаях укусов, опасных территориях и мерах профилактики в единый цифровой сервис. Сейчас эта информация публикуется на разных ресурсах, что затрудняет оценку рисков, особенно в сезон выездов на природу.

Предполагается, что на карте будут отображаться сведения по регионам и, при возможности, по муниципалитетам. Пользователи смогут увидеть статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных зон. Также сервис может содержать краткие рекомендации по защите и инструкции на случай укуса.

В партии считают, что такой инструмент позволит заранее оценивать риски перед поездками и принимать решения о вакцинации и обращении за медицинской помощью. По мнению инициаторов, государственные данные уже собираются, но их необходимо представить в более наглядном и удобном формате.

«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть инициативу о создании на портале «Госуслуги» интерактивной карты статистики укусов клещей и поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать», — говорится в письме партии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.