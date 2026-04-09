В Госдуме предложили снова проводить уроки астрономии в школах

По ее словам, сейчас дети изучают астрономию в сжатом формате в рамках уроков физики. Но этой информации им мало.

Депутат утверждает, что старшеклассники должны подробнее знакомиться с космической сферой. По ее словам, возвращение уроков астрономии в школы поможет воспитать поколение молодых людей, горящих мечтой о космосе.

«Для того, чтобы разговоры о космосе заводили не только под 12 апреля, под День космонавтики, а чтобы об этом говорили и дети в детских садах, и школьники, начиная с первого класса, на уроках естествознания, например. И уже в старших классах было бы подробное объяснение», — отметила депутат в ходе сессии «Глобальный междисциплинарный диалог: как рассказывать о космосе и создавать контент в цифровую эпоху» в рамках Российского космического форума.

В России с 6 по 12 апреля впервые проходит Неделя космоса. В этом году она приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. По указу президента РФ Владимира Путина с 2026 года Неделя космоса будет проходить ежегодно.

