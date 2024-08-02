В Госдуме предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

В Госдуму внесли проект об обязанности родителей содержать детей до 23 лет

В Госдуму РФ внесли проект об обязанности родителей содержать своих детей, пока те учатся в вузе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает обязанность родителей обеспечивать своих детей до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения.

При этом, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, то суд назначит фиксированную денежную сумму, которая будет выплачиваться каждый месяц. При отсутствии возможности получения содержания от своих родителей студенты смогут претендовать на поддержку со стороны братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Основанием для прекращения денежной поддержки предлагается считать отчисление из учебного заведения, окончание обучения или достижение 23 лет.

Ранее Госдума РФ приняла закон о введении запрета розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года.