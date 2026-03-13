В Госдуме предложили фиксировать на видео сделки с недвижимостью

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести в России обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости .

По его словам, нотариусы должны вести видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью.

«Речь идет не просто о формальной записи процесса — видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость», — отметил он.

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей. Средства она передала третьим лицам и не стала покидать жилье. После этого подала иск в суд и потребовала признать сделку недействительной, отмечая, что была введена в заблуждение.

В марте сделку признали ничтожной. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил решения прошлых инстанций. Он признал Лурье добросовестным покупателем. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд решил выселить Долину.

