В Госдуме предложили федеральное квотирование рабочих мест для ветеранов

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на поддержку ветеранов боевых действий, сообщает РИА Новости.

Основное предложение — введение обязательного квотирования рабочих мест для этой категории граждан на федеральном уровне. Согласно документу, предприятия с численностью сотрудников более 35 человек должны будут выделять от 2% до 4% рабочих мест для трудоустройства ветеранов. В качестве стимула для работодателей предлагается снизить тарифы страховых взносов на 15% при приеме на работу участников боевых действий.

Инициатива основана на успешном опыте регионов — в Московской области уже действует аналогичный закон, который обязал компании с численностью персонала свыше 100 человек резервировать 1% рабочих мест для ветеранов. По данным на первый квартал прошлого года, это позволило создать более 7,5 тысяч квот и трудоустроить почти 2 тысячи человек.

Сергей Миронов подчеркивает, что ветераны обладают ценными качествами — дисциплиной, стрессоустойчивостью и лидерскими навыками, что делает их ценными сотрудниками. «Их интеграция в трудовые коллективы не только помогает самим ветеранам адаптироваться к мирной жизни, но и повышает эффективность работы предприятий», — отмечает политик. Законопроект планируется рассмотреть в ближайшее время, что позволит распространить положительный региональный опыт на всю страну.