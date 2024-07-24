В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск некурящим сотрудникам

Эксперт Зыков: компании в РФ уже делают шаги для борьбы с курением в коллективе

В ГД предложили внедрить систему поощрения для некурящих сотрудников — к примеру, предоставлять им дополнительные дни отпуска. Это направлено на уравнивание условий труда для обеих групп работников, поскольку курильщики могут терять рабочее время. Член координационного совета по борьбе с табакокурением при Минздраве РФ Виктор Зыков рассказал, что значительное количество компаний уже реализует инициативы, направленные на борьбу с курением, сообщает Общественное Телевидение России .

«Это, конечно же, влияет на количество сотрудников, которые курят, — оно уменьшается. Эти компании также могут предоставить сотрудникам возможность оказания медицинской помощи, чтобы помочь им бросить курить, создать „здоровую“ окружающую среду», — поделился эксперт.

Зыков отметил и другие способы борьбы с вредной привычкой. В их числе — отсутствие курилок, чтобы курение не было таким доступным.

По мнению специалиста, в этом вопросе важен комплексный подход. Большинство подобных инициатив было направлено на информирование населения о вреде курения и предоставление бесплатной медпомощи для лечения зависимости от никотина. В итоге реализация данных мер снизила долю курящих с 39% до 17,9%, утверждает Зыков.

Член координационного совета по борьбе с табакокурением считает, что сотрудники, которые курят, демонстрируют более низкую эффективность работы, что негативно сказывается на общей результативности организации.