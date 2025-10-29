В Госдуме поддержали отказ от празднования Хэллоуина в школах

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поддержала решение школы в Каменске-Шахтинском отменить празднование Хэллоуина, заявив, что в образовательных учреждениях следует отмечать традиционные российские праздники, сообщает Газета.ru .

В одной из школ Каменска-Шахтинского Ростовской области отменили празднование Хэллоуина по рекомендации местных властей. Харченко поддержала это решение и отметила, что заимствование праздников из других культур нецелесообразно.

«Есть календарь праздников, который утвержден министерством просвещения. В него входят государственные и традиционные праздники — День семьи, любви и верности, Рождество, Пасха и другие», — пояснила Харченко.

Депутат подчеркнула, что образовательные учреждения должны ориентироваться на указ президента о духовно-нравственных ценностях и закон об образовании. Она добавила, что руководство школы вправе самостоятельно решать, какие праздники отмечать с детьми.

Ранее администрация школы №8 в Каменске-Шахтинском рекомендовала отказаться от мероприятий, связанных с Хэллоуином, ссылаясь на позицию региональных властей. Хэллоуин отмечается 31 октября и имеет кельтские корни, однако наибольшую популярность праздник приобрел в США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.