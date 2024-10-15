В Госдуме поддержали идею штрафовать россиян на 5 млн руб за пропаганду чайлдфри

Комитет Госдумы по информполитике, выступающий соисполнителем за законопроекту о введении административной ответственности за пропаганду движения чайлдфри (отказа от деторождения), одобрил идею штрафовать указанных нарушителей на сумму до 5 млн рублей. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству пока не рассматривал инициативу, сообщает ТАСС .

Проект гласит, что за пропаганду отказа от деторождения станет грозить наказание как за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола. Так, физлиц хотят штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200 тыс. рублей, юридических лиц — на сумму до 1 миллиона рублей либо административно приостанавливать их работу сроком до 90 суток.

Если же пропаганда чайлдфри направлена на лиц до 18 лет, то нижние и верхние границы штрафных санкций вырастут вдвое.

Максимальный штраф за пропаганду чайлдфри предлагается ввести для юрлиц, если последние пропагандируют отказ от деторождения несовершеннолетним, привлекая для этого прессу и интернет. В таком случае юридических лиц начнут штрафовать на сумму до 5 000 000 рублей. Гражданам за указанное правонарушение будет грозить штраф до 400 000 рублей, а должностным лицам — до 800 000 рублей.

Законопроект внесли в Госдуму группы сенаторов и депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко.