В Госдуме поддержали идею отправлять мам с маленькими детьми на удаленку

В Госдуму планируют представить законопроект, который будет обязывать переводить беременных женщин и матерей с детьми до трех лет на удаленный режим работы, если они подадут соответствующее письменное заявление. Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Думы по просвещению, выразила поддержку данной инициативе и пояснила, почему введение такой меры является действительно важным шагом, сообщает 360.ru .

«Во время беременности состояние женщины меняется, ей требуется больше отдыха, правильный режим дня и питания, а это не всегда удается совместить с работой», — отметила парламентарий.

Она добавила, что людям необходимо тратить много времени на дорогу до работы, часто используя несколько видов общественного транспорта с пересадками. Это может быть тяжело даже для здорового человека, не говоря уже о беременных женщинах.

Кроме того, это создает дополнительные риски контактов, в том числе с потенциально больными людьми. Поэтому, если женщине удобнее работать удаленно и такая возможность существует, она должна быть реализована, подчеркнула депутат.

Это предложение становится еще более актуальным для матерей с маленькими детьми. Порой им просто не с кем оставить малышей, так как в детский сад принимают не раньше трех лет, заявила Лантратова. Также стоит учесть, что услуги няни стоят недешево, и не каждая семья может это себе позволить.

Женщины оказываются в ситуации, когда вынуждены покидать рабочее место, и это уменьшает семейный доход, ведь после 1,5 лет выплаты уже отсутствуют. Конечно, следует создавать условия, позволяющие совмещать родительство и работу в первые годы жизни ребенка, когда ему особенно нужна мама, заключила парламентарий.