В Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что средний размер военной пенсии в РФ после индексации на 9,5% составит 43 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тыс. рублей», — отметил он.

Совет Федерации 12 февраля принял решение одобрить закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе 2025 года. В пояснительной записке сказано, что новые нормы направлены на дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции.

Правительство произвело расчеты, согласно которым для индексации военных пенсий потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.