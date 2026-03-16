В Госдуме нашли причину нежелания россиян рожать второго ребенка

В «человейнике» сложно решиться зачать второго и дальнейших детей. Если с одним семья еще согласна жить вместе со своими родителями или арендовать квартиру, то для того, чтобы родить еще одного ребенка, встает вопрос о своей недвижимости, рассказала « Суверенной экономике » председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Этот тезис подтверждается отличиями коэффициентов рождаемости. В городах РФ, по данным Останиной, он составляет 1,2. В деревне показатель выше — 1,6.

Чтобы исправить ситуацию, народная избранница предложила воспользоваться опытом Белоруссии. Там правительство стимулирует кредитование возведения частных домов. Также в стране ограничивают льготы на покупку жилья в крупных населенных пунктах.

В РФ собираются изменить условия предоставления семейной ипотеки. Может появиться дифференциальная ставка, которая будет варьироваться в зависимости от числа детей. В Минфине РФ в ответе на запрос Telegram-канала рассказали, что по поручению президента работают над «адресностью» программы.

