В Госдуме хотят запретить использовать в рекламе слова «полезный» и «здоровый»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой запретить использовать в рекламе продуктов слова «полезный» и «здоровый», так как компании под вином правильного питания продают россиянам вредную еду и фастфуд, сообщает SHOT .

Депутат предлагает запретить использовать в рекламе термины о полезности продукции без научного обоснования. Также он выступил с предложением обязать производителей проходить экспертизу на отсутствие вредных компонентов (сахар, трансжиры и т. д.). После подтверждения соответствия бренд получит сертификат, подтверждающий полезность продукции.

«Россия уже входит в число стран с наибольшим уровнем ожирения, и недобросовестный маркетинг лишь усугубляет ситуацию», — заявил Чернышов.

Он добавил, что запрет на неподтвержденные заявления в рекламе — важный шаг к честному рынку и защите потребителей. Те должны делать осознанный выбор, не поддаваясь рекламным манипуляциям.