В Госдуме хотят выплатить пенсионерам по 468 тыс рублей

Депутаты «Справедливой России» отправили на заключение правительства законопроект о погашении накопленных за восемь лет отсутствия индексации пенсий долгов перед пенсионерами, которые продолжают работать. Глава партии Сергей Миронов рассказал Газета.ru , что каждому из них нужно вернуть по 468,5 тыс. рублей.

Депутат выступил с инициативой погасить долги перед теми пенсионерами, которые все еще работают. В 2016 году индексацию пенсий для них не проводили. Так продолжалось девять лет, до конца 2024 года.

В связи с этим пенсионеры недополучили большое количество средств. Каждому, по мнению Миронова, государство оказалось должно по 468,5 тыс. рублей.

«Справедливая Россия», по словам депутата, сразу высказывалась против отмены индексации, поскольку это противоречило Конституции, здравому смыслу, а также морали. В основном законе указывается, что индексировать пенсии должны минимум раз в год.

Миронов добавил, что в Конституции нет разделения на тех пенсионеров, которые работают и не работают. В документе не прописан избирательный порядок индексации пенсий для разных групп граждан.

«Меж тем неработающим пенсионерам пенсию индексировали, а тем, кто работал, в этом отказали», — отметил депутат Госдумы.

Миронов подчеркнул, что нужно ввести налог на сверхдоходы, тогда удастся получить средства на воплощение инициативы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.