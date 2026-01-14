В Госдуме дали прогноз «сонному туризму» россиян

«Сонный туризм» сохранит популярность в России в 2026 году

Тренд на путешествия, целью которых является качественный сон и восстановление организма, продолжит развиваться в наступившем году. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Как отметил депутат, в 2025 году «сонный туризм» стал одним из самых неожиданных и значимых трендов, войдя в топ-5 главных слов в сфере туризма по оценкам экспертов.

Развитие направления пойдет по двум основным путям. Во-первых, отели и другие средства размещения будут уделять больше внимания обустройству спальных комнат: улучшению звукоизоляции, выбору качественных матрасов и подушек. Во-вторых, появятся новые специализированные места для отдыха, поскольку в России есть возможность создавать уединенные велнес-локации отдельно от шумных курортов.

Популярность набирает и смежный формат slow life — отдых с минимумом гаджетов, на природе, ориентированный на замедление ритма жизни.

Парламентарий связал рост спроса на такой отдых с тем, что около 30% населения, по данным ВОЗ, сталкивается с нарушениями сна, а гибкие и сложные рабочие графики требуют продуманных программ для восстановления здоровья, что делает потенциальными туристами все трудоспособное население страны.

