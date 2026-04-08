В горокруге Коломна 8 апреля снизился уровень воды в реках

Паводковая ситуация в городском округе Коломна стабилизируется: уровень воды в реках продолжает снижаться, пик половодья пройден. Данные на утро 8 апреля приводит администрация муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на 6:00 среды, 8 апреля, за ночь уровень воды в Оке в Озерах снизился на 28 сантиметров. В Щурове Ока отступила на 9 сантиметров, в Москве-реке в Коломне — на 20 сантиметров. На реке Коломенке вблизи конькобежного центра вода ушла на 24 сантиметра.

«Вода пошла на снижение, тем не менее все силы и средства городского округа Коломна по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация на реках постоянно отслеживается с помощью датчиков контроля подъема уровня воды», — рассказал заместитель директора центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Коломна Алексей Зорин.

В администрации напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.