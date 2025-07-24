В городском парке Каширы высадили аллею из яблонь

Уже в эту субботу город Кашира отметит свой 669-й День рождения. Более шести столетий многие поколения людей строили улицы, возводили дома, благоустраивали территории, стремясь сделать город удобным и красивым, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди местных жителей особенно популярно украшать придомовые территории и общественные пространства яблоневыми деревьями. Более того, коренные жители зовут свой уголок «Яблоневым раем».

Каширская компания «ТЕПОФОЛ» помогла жителям продолжить эту добрую традицию и перед Днём города высадила новую яблоневую аллею в городском парке. Одну из входных групп украсили десять сортов яблонь с разным периодом плодоношения.

«Очень надеемся, что по весне яблони будут радовать жителей Каширы своим цветением, а по осени — вкусными и полезными плодами. Также в дальнейших планах администрации парка — сделать этот уголок местом, где горожане смогут посидеть и отдохнуть в тени деревьев», — поделились сотрудники компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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