В городском парке Каширы прошло торжественное шествие первоклассников

Маленькие первоклассники прошли по аллее парка в праздничных костюмах, с букетами цветов и воздушными шарами, символизируя начало нового этапа в своей жизни. Шествие сопровождалось веселыми песнями, поздравлениями и добрыми пожеланиями от взрослых. Это важное событие стало настоящим праздником для всей семьи и всего города, подчеркивая значимость первого школьного дня

1 сентября жители и гости города отмечают начало нового учебного года в дружелюбной и праздничной атмосфере. В городском парке всех ждали мастер-классы, праздничный концерт, раздача шаров и многое другое.

Всего в этом году в школы округа былозачислено 586 первоклассников. Прием заявлений открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в школу, где есть свободные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.