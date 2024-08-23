В городском парке Электрогорска пройдут праздничные мероприятия ко Дню города

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

В Электрогорске на праздновании Дня города 24 августа пройдут увлекательные мероприятия в парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Жителей и гостей города ждут фееричное шоу мыльных пузырей, увлекательные мастер-классы, игры, праздничный концерт и квест.

Во время мероприятия будет проводится сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области и мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции.

Праздник начнется с 11:00 и продлится до 16:00.

При неблагоприятных погодных условиях все мероприятия будут перенесены в Дом культуры.

Вход свободный.

«Мы ждем всех в нашем парке. Программа насыщенная, много сюрпризов подготовили наши сотрудники всем гостям праздника. День города — праздник особенный. Он объединяет всех жителей общей позитивной атмосферой. Надеемся, что погода нас не подведет и мы проведем этот день на свежем воздухе», — отметили представители отдела культуры администрации Электрогорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.