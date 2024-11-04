В городском округе Ступино отметили День народного единства

В парке культуры и отдыха имени Николая Островского прошла праздничная программа «Россия. Родина. Единство», посвященная Дню народного единства. Это не только творческий флешмоб, но и интересные мастер-классы, анимационная программа, а также различные выставки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Началось празднование с флешмоба от центра общественного здоровья «Арион» и молодогвардейцев. Воспитанники центра подарили яркий танец гостям парка.

«Главный посыл праздника: единство нашего народа — залог процветания страны. И это единство не одного дня. Этот праздник — дань уважения прошлому Отечества и символ веры в его крепкое будущее. От каждого из нас, действующих в единстве и согласии, зависит наше будущее, будущее нашей страны и будущее наших детей», — отметил директор центра «Арион», лидер ступинских молодогвардейцев, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Горбачев.

Продолжила праздничное мероприятие анимационная программа от студии праздников «Морковка». Ростовые куклы, заводные песни радовали юных гостей парка.

Желающие также смогли расписать пряник и сделать авторский значок. Ребята показали своё воображение и креативность.

На ярмарке «Сделано в России» можно было приобрести изделия из эпоксидной смолы, джута, блокноты, копилки, шокобоксы, а также вязаные игрушки, шапочки, повязки на прохладную погоду, мыло ручной работы, сумочки, шопперы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.