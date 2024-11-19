В городском округе Ступино монтируют новогоднюю иллюминацию
Фото - © пресс-служба администрации
В Ступино Московской области началась установка главных символов зимнего праздника, сообщили в пресс-службе округа.
Рабочие приступили к монтажу иллюминации на ансамбле елей возле Дворца культуры, а также фонарей в центральном сквере города.
В муниципалитете для создания зимней, сказочной атмосферы будут установлены живые и искусственные ели, светодиодные шары, олени, «Звездное небо», фонтаны «Жемчужина», карета с тройкой лошадей.
Начались работы по установке каркасов искусственных новогодних елок в селах. К монтажу главной елки округа специалисты планируют приступить на этой неделе. Здесь же установят горки для катания.
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