В городском округе Ступино монтируют новогоднюю иллюминацию

Рабочие приступили к монтажу иллюминации на ансамбле елей возле Дворца культуры, а также фонарей в центральном сквере города.

В муниципалитете для создания зимней, сказочной атмосферы будут установлены живые и искусственные ели, светодиодные шары, олени, «Звездное небо», фонтаны «Жемчужина», карета с тройкой лошадей.

Начались работы по установке каркасов искусственных новогодних елок в селах. К монтажу главной елки округа специалисты планируют приступить на этой неделе. Здесь же установят горки для катания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.