В городском округе Серпухов уделяют большое внимание ремонту дорожных объектов

В Зеленой зоне города Пущино подрядчик приступил к асфальтированию пешеходной сети. В микрорайоне Г, от улицы Грузовой до улицы Виткевича, были демонтированы все старые, уже разрушенные, бетонные дорожки, которые служили пешеходной артерией по центральному зеленому массиву, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядной организации предстоит выполнить большой объем работ — необходимо заменить почти 7 тыс. кв. м покрытия. В настоящее время специалисты укладывают новый асфальт.

Зеленая зона была заложена в 1963 году, посадки деревьев велись параллельно со строительством города. Сегодня это зеленый каркас шириной 170 метров и длиной 2 километра, который отделяет научно-исследовательские институты от жилых зданий. Здесь было высажено порядка 4 670 деревьев и более 3 270 кустарников.

Работы по ремонту тротуаров в Зеленой зоне планируют завершить до конца октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.