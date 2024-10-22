В городском округе Серпухов реализуется программа «Светлый город»

На улице Весенняя строительство освещения уже завершено. Сейчас ведутся работы на 23 объектах по установке светотехнического оборудования. Планируется установить 1042 новых светильника, а завершить все работы к 31 октября 2024 года.

Кроме того, были завершены мероприятия по замене устаревшего светотехнического оборудования. В Серпухове заменено 1898 не энергоэффективных светильников на новые светодиодные, а в Протвино — 180 светильников.

В рамках проекта «Светлый город» все работы по трем контрактам уже завершены. В Серпухове установлено 375 опор и 835 светильников уличного освещения, в Протвино — 115 опор, а в Пущино — 85 опор и 136 светильников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.