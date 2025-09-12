В Серпухове открыли новую детскую игровую площадку

Раньше на этом месте в деревне Бутурлино было пустое поле. Теперь тут современное, яркое и безопасное, удобное пространство для игр и досуга.

На объекте установили игровые и спортивные элементы, лавочки, урны, ограждение, обустроили подходы к площадке. Подрядчик использовал экологичные материалы.

Новая детская площадка построена по просьбе настоятеля храма иерея Михаила Никитина. Ее с нетерпением ждали воспитанники воскресной школы, которая существует более 20 лет.

Ранее ближайшая ДИП находилась только в п. Пограничный.

«Всего в этом году мы модернизируем 34 детские площадки, 4 из которых — по программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева», — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.