сегодня в 13:19

В городском округе Красногорск участковые отчитались о работе перед жителями

В городском округе Красногорск прошли отчеты участковых уполномоченных полиции перед жителями. Сотрудники полиции подвели итоги работы за текущий год. Об этим сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

На встречах обсуждались различные аспекты деятельности участковых. В частности, были озвучены данные о раскрытых преступлениях, выявленных административных правонарушениях и проведенных профилактических мероприятиях.

Особое внимание было акцентировано на вопросах предотвращения квартирных краж и дистанционных мошеннических схем. Участковые уполномоченные подробно осветили наиболее распространенные методы обмана и проинформировали граждан о современных методах защиты личного имущества и персональных данных.

Такие встречи помогают укрепить доверие между полицией и гражданами, а также способствуют повышению уровня безопасности в округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.