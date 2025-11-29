В городском округе Красногорск проходит акция «Коробка храбрости»

Цель акции — поддержать маленьких пациентов медицинских учреждений и подарить им яркие эмоции. Для участия в акции жители приносят игрушки, книги, раскраски и другие подарки. Собранные вещи передадут в «Добрые комнаты» при поликлиниках, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов, отметил важность акции. Он подчеркнул, что «Добрые комнаты» востребованы, и поблагодарил всех неравнодушных людей за участие.

«Мы это все передадим в наши „Добрые комнаты“ в городском округе. Их три. И хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто неравнодушен и принимает участие в наших акциях», — сказал Богдан Андриянов.

Свою лепту в акцию внес председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, член генерального совета партии «Единая Россия» Кирилл Лосунчуков. Он привез для детей канцелярию, сказки и развивающие игры.

Кирилл Лосунчуков подчеркнул значимость акции: «Такая акция, как „Коробка храбрости“, которую инициировала партия „Единая Россия“, она вообще важна для нашего общества. Как любой гражданин Российской Федерации, я обязан поддерживать наших детей, наше общество, и ребята, которые лежат в больницах, их надо поддерживать».

На следующей неделе все собранные подарки отправятся по своим адресам — в «Добрые комнаты» при поликлиниках в Изумрудных холмах и Павшинской Пойме. Это поможет скрасить досуг детей в стенах медучреждений и поддержать их в трудные моменты.

Акция продлится до 1 декабря.